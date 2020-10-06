В Одессе 5 сентября двое молодых мужчин, угрожая пистолетом, похитили таксиста и требовали 2 тысячи долларов выкупа. Но их почти сразу задержала полиция.

Таксист получил вызов и повез клиентов из Одессы в сторону Черноморская, сообщает полиция Одесской области.

К слову Молодой человек на АЗС в Борисполе похитил 4-летнюю девочку: хотел изнасиловать – видео

Впрочем по дороге один из пассажиров достал пистолет и стал угрожать водителю. Он требовал, чтобы таксист отдал телефон и деньги, что тот сразу же и сделал.

Далее злоумышленники забрали у мужчины документы на автомобиль и требовали, чтобы тот в течение двух недель дал им 2 тысячи долларов, а тогда они вернут машину.

И все пошло немного не по плану злоумышленников. Из-за исчезновения мужчины его родственники обратились в полицию. Правоохранители немедленно нашли автомобиль вместе с владельцем и злоумышленниками.

Обоих похитителей сразу задержали. Это 20-летний одессит и 22-летний житель Одесской области. У них обоих уже есть криминальный опыт.

Теперь обоим злоумышленникам грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. Им инкриминируют сразу 4 статьи:

разбой,

незаконное завладение транспортным средством,

вымогательство,

незаконное лишение свободы или похищение человека.

В Одессе двое мужчин похитили таксиста: смотрите видео