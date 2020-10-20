Двоих мужчин задержали 20 октября при подозрению в крайне наглом мошенничестве. Они якобы пытались получить право собственности на дом, где находится Государственная фискальная служба.

Отжать у налоговиков здание на улице Семинарской, 5 подозреваемые пытались с помощью частного нотариуса, сообщили в прокуратуре области. За помощь государственному регистратору обещали 40 тысяч долларов.

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Задержали мужчин сразу после передачи нотариусу поддельных документов и вознаграждения.

Как пытались "выселить" управление ГФС

Судя по всему, подозреваемые хотели получить целое здание площадью 2000 квадратных метров с помощью простой схемы. Все, что они придумали – сделать фейковые документы, которые якобы подтверждали их право на помещение. На что рассчитывали мужчины, неизвестно. Поскольку любой нотариус сразу же видит, кому именно принадлежит здание.



Преступники пытались отобрать у ГФС четырехэтажное здание в центре Одессы / Фото из открытых источников

Подкуп и мошенничество

Деятельность обоих подозреваемых квалифицировали как попытку подкупа лица, которое предоставляет публичные услуги, а также мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах. Если задержанных признают виновными, их могут осудить на пребывание в тюрьме на срок от 5 до 12 лет.



Злоумышленников задержали в кабинете нотариуса / Фото пресс-службы прокуратуры Одесской области