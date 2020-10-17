В Одессе хотят вернуть советские названия улиц: каких именно
В Одессе хотят вернуть советские названия "проспект маршала Жукова" и "улица 25-й Чапаевской дивизии". Соответствующие названия изменили из-за декоммунизации.
Сейчас решение о возвращении названий поддержала историко-топонимическая комиссия Одессы. Об этом заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.
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Он отметил, что ранее названия изменили из-за личного решения бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. В то же время городской голова добавил, что видит все законные основания для возвращения старых названий.
"Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии – легендарного формирование, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", – заявил Труханов.
Что известно о переименовании проспекта и улицы в Одессе?
В 2016 году проспект маршала Жукова переименовали в проспект Небесной Сотни, а улицу 25-й Чапаевской дивизии на улицу Дмитрия Инглези, известного одесского деятеля.
Городской голова Одессы Геннадий Труханов неоднократно заявлял о "незаконности решения".