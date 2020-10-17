В Одессе хотят вернуть советские названия "проспект маршала Жукова" и "улица 25-й Чапаевской дивизии". Соответствующие названия изменили из-за декоммунизации.

Сейчас решение о возвращении названий поддержала историко-топонимическая комиссия Одессы. Об этом заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

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Он отметил, что ранее названия изменили из-за личного решения бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили. В то же время городской голова добавил, что видит все законные основания для возвращения старых названий.

"Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом. То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии – легендарного формирование, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", – заявил Труханов.

Справка. В июле 2019 года Конституционный суд Украины признал действующим закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".