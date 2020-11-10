В Киевском районе Одессы вечером 10 ноября произошла ужасная авария с пострадавшими. Серебристая легковушка выехала с проезжей части и сбила людей, стоявших на остановке.

Об ужасной аварии сообщают местные телеграмм-каналы, передает 24 канал. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 4 человека.

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На месте инцидента работают медики и полицейские.

Что известно о сбитии людей на остановке в Одессе

Авария произошла около 18:30 возле ТРЦ City Center на проспекте Небесной Сотни. В припаркованный с нарушениями правил дорожного движения возле остановки автомобиль на немалой скорости влетела другая машина. Из-за столкновения первое авто выехало с проезжей части и сбило людей на остановке.

Пострадавшие улетели на несколько метров, разрушив своими телами стеклянные стены остановки. Поэтому тротуар засыпало мелкими обломками.

От удара в опору остановки уже побитую машину отбросило обратно на проезжую часть.

Информации о состоянии пострадавших в настоящее время нет.

Смотрите видео с места жуткого ДТП на остановке в Одессе: