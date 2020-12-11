В Одессе задержали переселенца с Луганщины, который издевался над ребенком женщины, с которой он вместе жил. Негодяй бил мальчика, заставлял ударяться головой о стену, наносил удары ногами в пах и бросал его на пол с высоты своего роста.

Кроме того, мужчина заставлял ребенка стоять по ночам в углу и все время морально "давил" на мальчика. Мать ребенка тоже страдала от сожителя, но никому об этом не рассказывала. В полицию обратилась бабушка ребенка, когда увидела на его теле синяки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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Когда мальчика привезли в больницу, то обнаружили у него сотрясение мозга и много гематом.

Формальная причина "наказаний" – 5-летний мальчик неправильно произносит некоторые слова. Издевательства продолжались несколько месяцев.

Мать рассказывает об издевательствах над ребенком / Фото Нацполиции

Что известно о садисте и как его накажут?

Он родом с Луганщины. Мужчине 37 лет. Ранее судимый. Вероятно, что его вина будет доказана в суде и садист вернется за решетку – наказание предусматривает лишение свободы на 5 – 10 лет.