За неправильное произношение: в Одессе луганчанин жесткого издевался над 5-летним ребенком
В Одессе задержали переселенца с Луганщины, который издевался над ребенком женщины, с которой он вместе жил. Негодяй бил мальчика, заставлял ударяться головой о стену, наносил удары ногами в пах и бросал его на пол с высоты своего роста.
Кроме того, мужчина заставлял ребенка стоять по ночам в углу и все время морально "давил" на мальчика. Мать ребенка тоже страдала от сожителя, но никому об этом не рассказывала. В полицию обратилась бабушка ребенка, когда увидела на его теле синяки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
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Когда мальчика привезли в больницу, то обнаружили у него сотрясение мозга и много гематом.
Формальная причина "наказаний" – 5-летний мальчик неправильно произносит некоторые слова. Издевательства продолжались несколько месяцев.
Мать рассказывает об издевательствах над ребенком / Фото Нацполиции
Что известно о садисте и как его накажут?
Он родом с Луганщины. Мужчине 37 лет. Ранее судимый. Вероятно, что его вина будет доказана в суде и садист вернется за решетку – наказание предусматривает лишение свободы на 5 – 10 лет.
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