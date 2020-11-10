8 ноября несколько юношей сорвали флаги Европейского союза, поднятый возле Одесского городского совета и Потемкинской лестницы. Затем они устроили на них танцы и снимали все на видео, которое выложили через 2 дня.

Фото и видео издевательств из государственных символов злоумышленники выложили в сеть, после чего полицейские открыли уголовное дело. Личности молодых людей устанавливают следователи, сообщили в полиции Одесской области.

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По неподтвержденным данным, к преступлению могут быть причастны представители консервативной организации "Традиция и порядок". Именно они сравнивали вывешивание флага ЕС на госучреждениях с поднятием российского триколора.

Что известно о надругательстве над флагами ЕС в Одессе

О том, что злоумышленники срезали с флагштоков не один флаг, а два, рассказал "Радио Свобода" спикер заместителя городского главы Николай Покровский. По его словам, сам инцидент длился всего несколько секунд. Как только работники Муниципальной стражи внутри горсовета увидели злоумышленников, они выбежали на улицу. Но не успели.

Впоследствии в сети появилась запись надругательства. На нем видно, как неизвестный мужчина срывает флаг. Потом на нем на камеру танцуют трое парней.

Как накажут нарушителей

Если полицейские найдут причастных к преступлению молодых людей, им грозит по 850 гривен штрафа, до пол года ареста, или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

Смотрите видео надругательства над флагом ЕС в Одессе: