Одесский залив страдает от одного из самых масштабных за всю историю наблюдений "красных приливов". Такой процесс является крайне опасным для людей и морских организмов, так как в воде увеличивается концентрация ряда токсинов.

Что происходит с морем в Одессе

Исследователи зафиксировали в Одесском заливе так называемый красный прилив. Об этом сообщил одесский химик-биолог Владислав Балинский в фейсбуке.

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Что такое "красный прилив" и чем он опасен

По словам исследователей, это процесс бурного развития водорослей из одноклеточной фотосинтезирующие группы динофлагеллят. Они выделяют в окружающую среду ряд опасных токсинов.

Этот яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных. Кроме того, токсины испаряются в атмосферу.

У человека, который находится вблизи воды возникали поражения органов дыхания летучими токсинами.

Обратите внимание! Химик отметил, что эти явления опасны для людей, поэтому во всем мире к ним приковано огромное внимание со стороны государственных и муниципальных органов власти. Ученые просят не купаться в море и не употреблять в пищу морепродукты.

Балинский отметил, что в случае отравления "красным приливом" может произойти:

Ухудшение памяти и способности к обучению, амнезия, токсические повреждения головного мозга, неврологические симптомы.

Понос, рвота, боли в животе, диарея.

Повреждения кожи, респираторные эффекты.

Паралитическое отравление, смерть через 2 – 24 часов.

Биолог призывает ни в коем случае не купаться в море и не употреблять морские продукты черноморского происхождения, выловленные в это время.