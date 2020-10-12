В Одессе море стало багрово-красным: ученые бьют тревогу и призывают не купаться
Одесский залив страдает от одного из самых масштабных за всю историю наблюдений "красных приливов". Такой процесс является крайне опасным для людей и морских организмов, так как в воде увеличивается концентрация ряда токсинов.
Что происходит с морем в Одессе
Исследователи зафиксировали в Одесском заливе так называемый красный прилив. Об этом сообщил одесский химик-биолог Владислав Балинский в фейсбуке.
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Что такое "красный прилив" и чем он опасен
По словам исследователей, это процесс бурного развития водорослей из одноклеточной фотосинтезирующие группы динофлагеллят. Они выделяют в окружающую среду ряд опасных токсинов.
Этот яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных. Кроме того, токсины испаряются в атмосферу.
У человека, который находится вблизи воды возникали поражения органов дыхания летучими токсинами.
Балинский отметил, что в случае отравления "красным приливом" может произойти:
- Ухудшение памяти и способности к обучению, амнезия, токсические повреждения головного мозга, неврологические симптомы.
- Понос, рвота, боли в животе, диарея.
- Повреждения кожи, респираторные эффекты.
- Паралитическое отравление, смерть через 2 – 24 часов.
Биолог призывает ни в коем случае не купаться в море и не употреблять морские продукты черноморского происхождения, выловленные в это время.