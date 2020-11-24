Очередной случай языкового конфликта с притеснением украинского языка произошел в Одессе 24 ноября. В нем участвовали пассажиры трамвая №5.

По предварительным данным, пожилая пассажирка транспортного средства достаточно эмоционально требовала от кондуктора, чтобы к ней обращались на государственном языке, сообщает 24 канал со ссылкой на местные паблики в телеграме. Из-за этого на нее набросились другие пассажиры трамвая.

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Поддержки женщина не имела. Никто из тех людей, которые находились в салоне общественного транспорта, за нее не вступился.

Угрозы тюрьмой

Во время конфликта к пассажирке подбежал агрессивно настроенный мужчина без маски, который начал требовать от нее замолчать.

Уезжай во Львов или Тернополь и там свисти. Я тебе сейчас устрою не кацапский. Устрою тебя на 14 зону. И будешь там баланду есть. Я сам полицейский. Ты меня доведешь, падло,

– угрожал женщине пассажир.

Чем закончился инцидент, неизвестно. Впрочем, некоторые его свидетели предлагали мужчине выбросить женщину из трамвая.

Официальных комментариев о происшествии от правоохранительных органов пока нет.

Смотрите видео конфликта из-за русского языка в трамвае Одессы: