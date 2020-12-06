В Одессе 33-летний мужчина отравил супружескую пару и женщину. Они пригласили к себе домой подругу и знакомого – уроженца одной из стран Закавказья, чтобы их познакомить.

Во время застолья компания употребляла алкогольный напиток, который принес с собой гость. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

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Что произошло

Женщин начало клонить в сон, а проснувшись утром с ощущением недомогания, они увидели бездыханное тело хозяина дома. Гостя в квартире не было, а вместе с ним исчезли:

3 мобильных телефона;

золотые украшения;

деньги;

банковские карты.

Что известно о задержанном

Мужчину задержали в съемной квартире, где и нашли похищенные украшения. Местопребывание другого имущества еще ищут. В прошлом месяце суд отпустил подозреваемого под круглосуточный домашний арест за имущественные преступления.



Что обнаружили полицейские / Фото Нацполиции

На данный момент его поместили в изолятор временного содержания. Полицейские квалифицировали действия мужчины как разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений.

Жертвы инцидента

Причину смерти хозяина жилья определит судмедэкспертиза. Для того, чтобы найти в организме пострадавших ядовитые вещества, у них отобрали биологические образцы.

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