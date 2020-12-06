Пригласили, чтобы познакомить с подругой: в Одессе мужчина отравил и ограбил семью
В Одессе 33-летний мужчина отравил супружескую пару и женщину. Они пригласили к себе домой подругу и знакомого – уроженца одной из стран Закавказья, чтобы их познакомить.
Во время застолья компания употребляла алкогольный напиток, который принес с собой гость. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.
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Что произошло
Женщин начало клонить в сон, а проснувшись утром с ощущением недомогания, они увидели бездыханное тело хозяина дома. Гостя в квартире не было, а вместе с ним исчезли:
- 3 мобильных телефона;
- золотые украшения;
- деньги;
- банковские карты.
Что известно о задержанном
Мужчину задержали в съемной квартире, где и нашли похищенные украшения. Местопребывание другого имущества еще ищут. В прошлом месяце суд отпустил подозреваемого под круглосуточный домашний арест за имущественные преступления.
Что обнаружили полицейские / Фото Нацполиции
На данный момент его поместили в изолятор временного содержания. Полицейские квалифицировали действия мужчины как разбой и умышленное убийство из корыстных побуждений.
Жертвы инцидента
Причину смерти хозяина жилья определит судмедэкспертиза. Для того, чтобы найти в организме пострадавших ядовитые вещества, у них отобрали биологические образцы.
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