Клиент заведения быстрого питания на улице Дерибасовской днем 10 декабря заявил о том, что у него есть граната, которую он может взорвать в любой момент. Злоумышленник требовал от администрации Mcdonald's вызвать полицию.

Необычный клиент заведения все время держал руку под курткой, создавая вид, что у него действительно есть боеприпас, сообщили в пресс-службе полиции Одессы. На самом же деле никаких гранат у мужчины не было.

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Злоумышленника задержали без применения силы.

Что известно об угрозах взрывом в Mcdonald's в Одессе

По данным следователей, когда правоохранители прибыли на место инцидента, руководство полиции решило ввести в действие специальную операцию "Гром". Но действовать спецназовцам не пришлось.

Через несколько минут переговоров мужчина сдался. Его задержали и отвезли в районный участок.

Сам злоумышленник объяснил копам, что к таким действиям его "подтолкнула сложная жизнь".

По факту ложного сообщения об угрозе безопасности граждан открыли уголовное дело. Если вину мужчины докажут в суде, ему грозит от 2 до 6 лет тюрьмы.