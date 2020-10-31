В Одессе мужчина жестоко зарезал баристу в кофейне: фото 18+
В кофейне в центре Одессы 31 октября 47-летний мужчина зарезал баристу. К сожалению, девушка умерла сразу.
Убийство произошло в кафе Black Milk, на улице Базарной, 50. Об этом сообщили в полиции Одессы.
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Мужчина зашел в заведение и ударил баристу ножом в грудь. Девушка погибла мгновенно.
Какое наказание грозит мужчине
Правоохранители задержали подозреваемого на месте преступления. Его мотивы сейчас устанавливают. Мужчину отправили на допрос в приморский участок полиции.
В полиции уже открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.
Детали убийства, смотрите видео:
Подозреваемый и жертва / Фото с телеграмм-канала "Ху**ая Одесса"
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