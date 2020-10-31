В кофейне в центре Одессы 31 октября 47-летний мужчина зарезал баристу. К сожалению, девушка умерла сразу.

Убийство произошло в кафе Black Milk, на улице Базарной, 50. Об этом сообщили в полиции Одессы.

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Мужчина зашел в заведение и ударил баристу ножом в грудь. Девушка погибла мгновенно.

Какое наказание грозит мужчине

Правоохранители задержали подозреваемого на месте преступления. Его мотивы сейчас устанавливают. Мужчину отправили на допрос в приморский участок полиции.

В полиции уже открыли уголовное производство. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Детали убийства, смотрите видео:



Подозреваемый и жертва / Фото с телеграмм-канала "Ху**ая Одесса"

Место убийства / Фото с телеграмм-канала "Ху**ая Одесса"