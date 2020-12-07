В Одессе накрыли call-центры: работали на компанию из РФ, финансирующую террористов на Донбассе
СБУ раскрыла целую сеть нелегальных call-центров, которые обслуживали российский бизнес, финансировавший терроризм на оккупированных территориях в Украине. Этим занимались в Одессе местные жители.
Среди них коммерсанты и IТ-специалисты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Читайте также В Затоке неизвестные сожгли базу отдыха: фото
Что известно о сотрудничестве с оккупантом?
Было организовано аж 5 сall-центров, которые обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.
Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.
Во время обысков в помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.
Какое будет наказание?
СБУ начало следствие по статье о создании террористической группы или террористической организации – наказание за такое преступление довольно суровое – от 8 до 15 лет тюрьмы.
Поделиться новостью