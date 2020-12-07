СБУ раскрыла целую сеть нелегальных call-центров, которые обслуживали российский бизнес, финансировавший терроризм на оккупированных территориях в Украине. Этим занимались в Одессе местные жители.

Среди них коммерсанты и IТ-специалисты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Что известно о сотрудничестве с оккупантом?

Было организовано аж 5 сall-центров, которые обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.

Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях.

Во время обысков в помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Какое будет наказание?

СБУ начало следствие по статье о создании террористической группы или террористической организации – наказание за такое преступление довольно суровое – от 8 до 15 лет тюрьмы.