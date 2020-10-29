45 брикетов с наркотическим веществом обнаружили 29 октября в Одесском порту. Контрабандный груз прибыл из Эквадора.

О разоблачении рекордного по объему груза с запрещенным порошком сообщили в Госпогранслужбе. Стоимость наркотика, который был изъят, на черном рынке оценивают в более 10 миллионов долларов.

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Нашли скрытый груз правоохранители во время обычного осмотра контейнера.



45 брикетов спрятали в вентиляции контейнера / Фото пресс-службы ГНСУ

Посылка от наркосиндиката

Как говорят пограничники, злоумышленники отправили кокаин на теплоходе с бананами. В вентиляции одного из контейнеров спрятали 45 брикетов массой более килограмма каждый. На них отправители разместили фирменную маркировку наркосиндиката, которому принадлежал кокаин.

Общий вес изъятого наркотика – 50,8 килограмма. В операции по изъятию контрабанды принимали участие бойцы пограничного отряда Одессы, таможенники, прокуроры и сотрудники СБУ в Одесской области.



Кокаин нашли среди груза теплохода / Фото пресс-службы ГНСУ