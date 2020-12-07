На одесской таможне уже 3 недели лежит гуманитарная помощь Украине для противодействия COVID-19 из Литвы. Однако из-за бюрократических проволочек волонтеры не могут ее забрать.

Подробности инцидента

Общественная организация "Общая цель" договорилась с Литвой о бесплатной передаче средств для противодействия коронавируса в Украине. Об этом в видеообращении рассказал представитель ОО Артем Каспарян, сообщает Артем Павловский.

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Литва передала в Украине 13 300 эндотрахиальных трубок для аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам Каспаряна, такого количества трубок хватит для того, чтобы покрыть потребности всей страны.

Впрочем, ни одна больница не хочет принимать на себя груз и быть ответственной за него. Поэтому члены ОО уже 3 недели не могут забрать гуманитарную помощь с одесской таможни. Каспарян обратился за помощью к министру здравоохранения Максиму Степанову и правительству.

Я вас прошу, вы можете, пожалуйста, забрать этот груз и развести по Украине? Мы договорились с нашими европейскими друзьями, чтобы они совершенно бесплатно его передали. Вы можете просто приехать и помочь разобраться с бюрократической волокитой?

– обратился к министрам волонтер.

Обратите внимание! За сутки 6 декабря в Украине 8 641 человек заразился коронавирусом. По состоянию на 7 декабря 2020 года COVID-19 обнаружили в 821 947 человек, из них 423 704 больных уже выздоровели, а 13 733 – умерли.