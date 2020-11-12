В Одессе не будут вводить карантин выходного дня с 14 ноября. Однако в городе будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Никаких дополнительных решений областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС пока не принимали. Об этом заявил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский, сообщает "Думская".

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По состоянию на сегодня на территории Одессы сохраняется "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности. На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких дополнительных решений,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Оранжевая зона не предусматривает введение карантина выходного дня. Подробнее об эпидемиологической ситуации в Украине можно прочитать здесь.

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