В Одессе не ввели карантин выходного дня: что говорят местные власти
В Одессе не будут вводить карантин выходного дня с 14 ноября. Однако в городе будут действовать ограничения оранжевой зоны.
Никаких дополнительных решений областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС пока не принимали. Об этом заявил секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Александр Тиховский, сообщает "Думская".
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По состоянию на сегодня на территории Одессы сохраняется "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности. На данный момент областная и городская комиссии ТЭБ и ЧС не принимали никаких дополнительных решений,
– говорится в сообщении.
Карантин выходного дня в Украине: что известно
- В ночь с 14 на 15 ноября в Украине вступит в силу карантин выходного дня. Его ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
- Украинские предприниматели протестуют против такого решения. Они убеждают, что это может уничтожить их бизнес.
- В Ровно решение о карантине выходного дня будут принимать только 16 ноября.
- Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что будет обжаловать решение Кабмина о карантине выходного дня в суде.
- Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что в городе не будут вводить карантин выходного дня.
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