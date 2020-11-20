В Одессе передумали и решили ввести карантин выходного дня
Власти Одессы таки решили ввести предложенные правительством ограничения. Там передумали бойкотировать карантин выходного дня.
Такое решение объявили после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 ноября. Об этом говорится в видеосообщении на сайте Одесского городского совета.
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Как сообщил представитель горсовета, Одесса будет в оранжевой зоне. Кроме этого, на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня. А именно:
- Городской исполнительный комитет поручил полиции, Нацгвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать, чтобы заведения и одесситы соблюдали введенные ограничения.
- Там также напомнили о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и в транспорте.
- Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00: 00 понедельника.
Что известно о карантине выходного дня в Одессе
Интересно то, что Одесская местная власть ранее отмечала, что пока не будет вводить карантин выходного дня. А в городе будут действовать ограничения оранжевой зоны.
Также в минувшие выходные десятки предпринимателей в Одессе устроили акцию протеста. Люди, возмущенные введением карантина выходного дня, перекрыли дороги.
Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
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