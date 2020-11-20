Власти Одессы таки решили ввести предложенные правительством ограничения. Там передумали бойкотировать карантин выходного дня.

Такое решение объявили после заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 ноября. Об этом говорится в видеосообщении на сайте Одесского городского совета.

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Как сообщил представитель горсовета, Одесса будет в оранжевой зоне. Кроме этого, на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня. А именно:

Городской исполнительный комитет поручил полиции, Нацгвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать, чтобы заведения и одесситы соблюдали введенные ограничения.

Там также напомнили о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и в транспорте.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00: 00 понедельника.

Что известно о карантине выходного дня в Одессе

Интересно то, что Одесская местная власть ранее отмечала, что пока не будет вводить карантин выходного дня. А в городе будут действовать ограничения оранжевой зоны.

Также в минувшие выходные десятки предпринимателей в Одессе устроили акцию протеста. Люди, возмущенные введением карантина выходного дня, перекрыли дороги.

Справка. Во время карантина выходного дня запрещается работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос или доставки, работа ТРЦ и магазинов промышленных товаров. Останутся работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС и СТО.



Нові умови карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу