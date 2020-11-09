В Одессе таксист пытался высадить пьяную пассажирку, но она закрылась в машине и угнала ее. Женщина разбила машину – не справилась с управлением и "заехала" в иномарку, которая стояла на обочине.

Курьезный инцидент произошел, когда женщина возвращалась из ночного клуба домой. Детали происшествия рассказывают на ютюб-канале "Полиция Одесчины".

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Сначала между таксистом и пассажиркой возникла ссора. Водитель, не выдержав пьяную собеседницу, вышел из авто и пытался высадить ее, но женщина была против.

Она закрылась в салоне машины, села на место водителя и поехала, но не домой, а на встречу новым приключениям.

И она их нашла – столкнулась с машиной, которая просто стояла на обочине дороги. После ДТП женщину привезли в отделение полиции. Она в отчаянии не смогла объяснить, что произошло, но подчеркнула, что была "очень пьяной".

К счастью, люди в этом происшествии не пострадали, но автомобиль таксиста подлежит серьезному ремонту.

Пьяная одесситка угнала такси: смотрите видео

"Героине" этой истории – 36 лет. Ей грозит штраф или даже лишение свободы до 5 лет.