В Одессе нетрезвый водитель сбил 3 волонтеров, выжил только один: фото
В Суворовском районе Одессы 10 декабря нетрезвый водитель Mazda на обочине совершил наезд на 3 волонтеров благотворительной организации "Новая жизнь". Двое мужчин скончались на месте, другого в тяжелом состоянии госпитализировали.
Пьяного 47-летнего водителя полицейские задержали и назначили ряд экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба Суворовского отдела полиции в Одессе.
Читайте также В Трускавце произошло ужасное ДТП: 6 человек травмировались – фото аварии
Что известно о ДТП
- Авария произошла ночью 10 декабря на Хаджибеевской дороге.
- Водитель Mazda на обочине совершил наезд на трех волонтеров благотворительной организации "Новая жизнь"
- Сергей Ковалев и Алексей Бойко, в возрасте 31 и 36 лет, от полученных травм скончались на месте.
Сергей Ковалев и Алексей Бойко погибли в ДТП в Одессе / Фото Федора Герасимова
- 19-летнего Станислава, который является сыном руководителя фонда Федора Герасимова, госпитализировали.
- Отец парня в фейсбуке обратился ко всем неравнодушным с просьбой о финансовой помощи на лечение сына.
- 11 декабря стало известно, что парень вышел из комы.
В результате ДТП в Одессе юноша получил тяжелые травмы / Фото Федора Герасимова
Полиция расследует обстоятельства аварии
Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Задержанному виновнику ДТП грозит до 10 лет тюрьмы.
Пьяный водитель наехал на 3 волонтеров в Одессе / Фото Федора Герасимова
Пьяный водитель наехал на 3 волонтеров в Одессе / Фото Федора Герасимова
Что известно о благотворительной организации?Благотворительная организация Христианская миссия "Новая Жизнь" занимается бездомными людьми. Миссия занимается их реабилитацией и лечением.
Поделиться новостью