В Суворовском районе Одессы 10 декабря нетрезвый водитель Mazda на обочине совершил наезд на 3 волонтеров благотворительной организации "Новая жизнь". Двое мужчин скончались на месте, другого в тяжелом состоянии госпитализировали.

Пьяного 47-летнего водителя полицейские задержали и назначили ряд экспертиз. Об этом сообщает пресс-служба Суворовского отдела полиции в Одессе.

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Что известно о ДТП

Авария произошла ночью 10 декабря на Хаджибеевской дороге.

Водитель Mazda на обочине совершил наезд на трех волонтеров благотворительной организации "Новая жизнь"

Сергей Ковалев и Алексей Бойко, в возрасте 31 и 36 лет, от полученных травм скончались на месте.



Сергей Ковалев и Алексей Бойко погибли в ДТП в Одессе / Фото Федора Герасимова

19-летнего Станислава, который является сыном руководителя фонда Федора Герасимова, госпитализировали.

Отец парня в фейсбуке обратился ко всем неравнодушным с просьбой о финансовой помощи на лечение сына.

11 декабря стало известно, что парень вышел из комы.



В результате ДТП в Одессе юноша получил тяжелые травмы / Фото Федора Герасимова

Полиция расследует обстоятельства аварии

Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения. Задержанному виновнику ДТП грозит до 10 лет тюрьмы.



Пьяный водитель наехал на 3 волонтеров в Одессе / Фото Федора Герасимова

Пьяный водитель наехал на 3 волонтеров в Одессе / Фото Федора Герасимова