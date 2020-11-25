ДТП с пострадавшими произошло утром 25 ноября, когда в маршрутке несмотря на карантинные нормы могло быть немало пассажиров. На Семафорном переулке в Одессе подъемный кран стрелой протаранил микроавтобус "Богдан".

Информацию об аварии выложили в местных сообществах в телеграмме, сообщает 24 канал. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 2 человека.

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Им оказывают помощь медики скорой.

Что известно об аварии с участием подъемного крана в Одессе

ДТП произошло около 8:20 вблизи торгового центра "Среднефонтанский". Кран протаранил верхнюю заднюю часть 145 маршрутки, из-за чего его стрела оказалась в салоне. Уже после удара пассажиров по голове, машины разъехались.

На месте инцидента работают правоохранители. Информации о причинах, по которым произошло ДТП, нет.

Официально произошедшее полицейские пока не прокомментировали.

Смотрите видео с места аварии между маршруткой и подъемным краном в Одессе: