В Одессе похоронили совладельца одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного: фото
В Одессе 11 декабря похоронили совладельца одесского отеля "Токио Стар" Вадима Черного. Он умер 8 декабря от коронавируса.
Черного похоронили на 3-м Еврейском кладбище. Об этом сообщает "Думская".
Актуально Что известно о Вадиме Черном – совладельце отеля "Токио Стар", который умер от COVID-19
Что известно о смерти Черного
- От коронавируса его лечили в "Феофании".
- На протяжении 2 последних недель состояние бизнесмена было тяжелым. Он находился в коме.
- О смерти бизнесмена сообщила его подруга Елена Орлова.
Похороны Вадима Черного / "Думская"
Черный и "Токио Стар": что известно
- Жуткий пожар в одесском "Токио Стар" вспыхнул в ночь на 17 августа 2019 года. Он унес жизни 9 человек.
- Черного и старшего администратора отеля Ирину Паровик взяли под стражу.
- Впоследствии Черный находился под круглосуточным домашним арестом.
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