Врач-кардиолог пыталась попасть в помещение следственного изолятора Одессы и передать заключенным запрещенные вещи. Женщину задержали несмотря на попытки спрятать "передачку" в не совсем привычном месте.

О задержании врача, которая проходила через КПП на территорию СИЗО, сообщает "Украинская служба информации" со ссылкой на пресс-службу Одесского следственного изолятора.

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Пакеты с измельченными наркотическими растениями обнаружили правоохранители во время личного осмотра медработницы. Как оказалось, женщина спрятала четыре пакетика с марихуаной в носках.

Еще два пакетика содержали наушники. Пыталась их пронести подозреваемая в нижнем белье.



У врача нашли шесть пакетиков / Фото прессслужба Одесского СИЗО

Административное и уголовное правонарушение

Хотя попытка протащить в исправительные учреждения запрещенные вещи является лишь административной виной, женщине может "светить" реальное заключение. За попытку передать наркотические вещества полицейские должны открыть уголовное дело.

Наказание, которое будет отбывать задержанная если ее вину признают в суде, может достигать срока до 10 лет.



Врач пыталась пронести запрещенные вещи к заключенным / фото пресс-служба Одесского СИЗО

Дело не раскрыто

Следователи еще должны узнать, откуда подозреваемая взяла "передачки" и для кого они были предназначены. Сейчас все найденные при враче предметы изъяты. Ими занимаются эксперты.

Кстати, сделанные в следственном изоляторе фотографии свидетельствуют о том, что полицейские, а также большинство работников изолятора, которые принимали участие в задержании женщины, пренебрегали правилами карантина. Лишь на лице одной сотрудницы СИЗО была маска.