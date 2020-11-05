В Одессе разбойники похищали мужчин: их в соцсетях выманивала девушка
В Одессе правоохранители задержали банду разбойников. Среди них была девушка, которая находила мужчин в соцсетях и приглашала их на свидание. Во время "романтической" беседы жертву похищали, а затем отбирали деньги и ключи от квартиры.
Злоумышленники забирали все драгоценности из жилища мужчин. Их деятельность прикрыли благодаря СБУ. Пресс-служба Одесской областной прокуратуры сообщила, эта банда задержана.
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Ловля на живца
Все начиналось с того, что молодая девушка знакомилась в социальных сетях с жертвами и выясняла их материальное положение – если у мужчины было, что отобрать, то она приглашала его на свидание.
А там казанова – неудачник дальше "знакомился" с друзьями симпатичной молодой леди, которые похищали его и угрожая насилием, забирали все деньги, телефоны и прочие личные вещи.
На этом бандиты не останавливались – они забирали ключи от квартиры и выносили оттуда все, что нравилось.
В это время мужчину держали в заложниках.
Задержан разбойник / Фото Одесской областной прокуратуры
Задержан разбойник / Фото Одесской областной прокуратуры
Что ждет бандитов
Всех членов банды, а также их сообщницу, уже задержали. Они находятся в СИЗО и ждут суда.
Вероятно, что "друзьям" придется отсидеть не один год, но в разных камерах.
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