В Одессе правоохранители задержали банду разбойников. Среди них была девушка, которая находила мужчин в соцсетях и приглашала их на свидание. Во время "романтической" беседы жертву похищали, а затем отбирали деньги и ключи от квартиры.

Злоумышленники забирали все драгоценности из жилища мужчин. Их деятельность прикрыли благодаря СБУ. Пресс-служба Одесской областной прокуратуры сообщила, эта банда задержана.

Читайте также Брал взятку талонами на топливо: на Львовщине задержали главу райгосадминистрации – фото

Ловля на живца

Все начиналось с того, что молодая девушка знакомилась в социальных сетях с жертвами и выясняла их материальное положение – если у мужчины было, что отобрать, то она приглашала его на свидание.

А там казанова – неудачник дальше "знакомился" с друзьями симпатичной молодой леди, которые похищали его и угрожая насилием, забирали все деньги, телефоны и прочие личные вещи.

На этом бандиты не останавливались – они забирали ключи от квартиры и выносили оттуда все, что нравилось.

В это время мужчину держали в заложниках.

Задержан разбойник / Фото Одесской областной прокуратуры​



Задержан разбойник / Фото Одесской областной прокуратуры

Что ждет бандитов

Всех членов банды, а также их сообщницу, уже задержали. Они находятся в СИЗО и ждут суда.

Вероятно, что "друзьям" придется отсидеть не один год, но в разных камерах.