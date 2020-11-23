В Одессе "скорая" и Lexus столкнулись на повороте: есть пострадавшие – фото
В Одессе 22 ноября произошла ДТП с участием автомобиля Lexus и "скорой". В результате инцидента пострадали 3 человека.
ДТП произошло на перекрестке Дальницкой и Балковской улиц. Об этом сообщает "Пушкинская".
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В результате столкновения автомобиль "скорой" перевернулся на бок.
Что известно о пострадавших
- Во время ДТП пострадали 2 пассажира "скорой" и водитель Lexus.
- Их госпитализировали в местную больницу.
- Пока причины аварии устанавливает полиция.
ДТП в Одессе со "скорой" / Пресс-служба патрульной полиции Одесской области
ДТП в Одессе со "скорой" / Пресс-служба патрульной полиции Одесской области
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