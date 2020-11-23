В Одессе 22 ноября произошла ДТП с участием автомобиля Lexus и "скорой". В результате инцидента пострадали 3 человека.

ДТП произошло на перекрестке Дальницкой и Балковской улиц. Об этом сообщает "Пушкинская". Заметьте Наблюдатели ОПОРЫ попали в жуткое ДТП в Запорожье: фото В результате столкновения автомобиль "скорой" перевернулся на бок. Что известно о пострадавших Во время ДТП пострадали 2 пассажира "скорой" и водитель Lexus.

Их госпитализировали в местную больницу.

Пока причины аварии устанавливает полиция. Обратите внимание! По данным полиции, с начала 2020 года погибли более 2800 человек. Правоохранители отметили: чтобы предупредить будущие трагедии, стоит соблюдать правила дорожного движения.

ДТП в Одессе со "скорой" / Пресс-служба патрульной полиции Одесской области

ДТП в Одессе со "скорой" / Пресс-служба патрульной полиции Одесской области