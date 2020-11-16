Результаты относительно второго тура местных выборов в Одессе были прогнозируемы. В то же время произошла так называемая битва между оттенками "Партии регионов" – борьба между местными и внешними элитами, в том числе и пророссийски настроенными.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Олег Саакян. По его словам, ситуация изменится в местном совете, когда придется формировать местное большинство.

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Политолог отметил, что соответствующие элиты пока еще не потеряли свои позиции, однако то, что действующему мэру Одессы Геннадию Труханову пришлось вести борьбу уже во втором туре – указывает на то, что электоральная база сжимается.

Под влиянием второго тура ему пришлось занять условно проукраинскую позицию в противостоянии представителям Медведчука,

– отметил Олег Саакян.

Сейчас соответствующий политический спектр довольно серьезно раскололся, сказал эксперт. Сначала "Партия регионов" раскололась на несколько политических сил, которые соревновались за право говорить от имени Донбасса или от Юго-Востока, сообщил Саакян.

Согласно его словам, сейчас соответствующие представители превратились в локальные политические силы. Однако он убежден, что это не были идеологические политические силы, они лишь ориентировались на часть избирателей, с которой работают проукраинские силы.

Причины низкой явки

Карантин довольно сильно повлиял на явку, она является самой низкой для Украины, отметил Олег Саакян. В то же время во втором туре люди обычно выбирают лучшее из худшего, считает он. То есть для тех избирателей, чьи кандидаты не попали во второй тур – мотивация прийти на избирательные участки очень часто отсутствует.

Справка. 15 ноября одесситы во втором туре выбирали мэра. Согласно экзитполам, большую поддержку получил действующий мэр Одессы Геннадий Труханов. В то же время в горсовет прошли 5 политических партий, в облсовет – сразу 7.



Экзитполы по итогам второго тура выборов мэра Одессы / Инфографика 24 канала