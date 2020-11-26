В Одессе неизвестные подожгли автомобиль журналиста и издателя журнала "Судоходство" Александра Сивака. Инцидент произошел 26 ноября ночью, когда Volkswagen Touareg был припаркован на территории автогаражного кооператива.

Огонь вспыхнул на стоянке, что расположена на улице Армейской, около 1 ночи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

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Пожарным удалось ликвидировать пожар в половине 2 ночи. Поэтому от огня удалось спасти соседние гаражи. Известно, что в результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным следственно-оперативной группы, автомобиль журналиста загорелся в результате поджога. Полиция сейчас устанавливает все обстоятельства и ищет причастных к поджогу.

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Что известно о владельце автомобиля

Легковой автомобиль Volkswagen Touareg принадлежит 43-летнему журналисту и издателю международного журнала "Судоходство" Александру Сиваку.

На своей странице в фейсбуке он опубликовал видео с сожженной машиной и подписал "Спасибо доброжелателям".

Александр Сивак в комментарии "ТСН" рассказал, что связывает поджог авто со своей профессиональной деятельностью. Издатель за 2020 год подал в полицию 5 заявлений об угрозах, которые поступали в его адрес.