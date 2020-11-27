В Одессе 27 ноября на Южной дороге произошло ДТП. Столкнулись легковая машина с кроссовером. Машины серьезно разбило.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из людей. О ДТП пишут в телеграм-канале "Криминальная Украина".

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На местном сайте Odessa Online отмечается, что авария произошла в районе улицы Морской. На кадрах, которые снял кто-то из водителей, видно, что у машин серьезно пострадали передки, а белый кроссовер немного развернуло.

Детали этого ДТП пока неизвестны.

В Одессе столкнулись легковушка и кроссовер: смотрите видео

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