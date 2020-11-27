В Одессе столкнулись легковушка и кроссовер – видео
В Одессе 27 ноября на Южной дороге произошло ДТП. Столкнулись легковая машина с кроссовером. Машины серьезно разбило.
Пока неизвестно, пострадал ли кто-то из людей. О ДТП пишут в телеграм-канале "Криминальная Украина".
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На местном сайте Odessa Online отмечается, что авария произошла в районе улицы Морской. На кадрах, которые снял кто-то из водителей, видно, что у машин серьезно пострадали передки, а белый кроссовер немного развернуло.
Детали этого ДТП пока неизвестны.
В Одессе столкнулись легковушка и кроссовер: смотрите видео
Другие резонансные ДТП произошли в разных регионах Украины:
- В Стрые, что на Львовщине, 26 ноября случилось смертельное ДТП – пьяный водитель BMW сбил мужчину вне пешеходного перехода. В результате аварии 74-летний пешеход скончался на месте.
- В Киевской области 27 ноября сотрудник полиции, когда возвращался домой после работы, не заметил на дороге пешехода и сбил его. Человек умер. По факту ДТП будут проводить расследование.
- В Харькове автовоз раздавил женщину на пешеходном переходе и тащил несколько метров.
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