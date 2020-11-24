Погибнет в муках: в Одессе уничтожили легендарный "пушкинский тополь" – фото
В Одессе кронировали знаменитый канадский тополь, который растет во дворе на улице Торговая, 17. При этом, спилы ничем не смазали, а это создает серьезную угрозу для растения.
Верхушку тополя спилили, остался только ее ствол и сложенные рядом дрова. Об этом рассказал одесский краевед Александр Бабич, пишет местное издание "Думская".
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В Горзелентресте прокомментировали инцидент – заявили, что "кронирование" произошло без их разрешения. Его по собственной инициативе провела частная компания "Ренессанс", которая обслуживает дом.
В Одессе спилили знаменитое дерево-памятник / Фото "Культурометр"
Экоактивист Владислав Балинский объяснил, что повреждения более трети скелетных ветвей дерева квалифицируется как повреждения до степени прекращения роста и предусматривает наказание.
Произошла не санитарная подрезка, а именно уничтожение дерева. Поэтому легендарное одесское дерево погибнет в муках года через 3,
– подчеркнул он.
Заметим, что по факту инцидента подали заявление в полицию – правоохранители уже составили соответствующий акт.
Что известно о "пушкинском тополе"
- Высота 200-летнего дерева до недавнего времени достигала 50 метров. Оно имеет статус ботанического памятника природы.
- Его называют "пушкинским тополем" и "самым большим тополем Украины".
- По одной из легенд, Пушкин забирался по веткам этого дерева в окно жены коммерсанта Ризнича.
- По другим же рассказами – поэт посадил тополь в честь этой женщины.
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