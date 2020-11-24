В Одессе кронировали знаменитый канадский тополь, который растет во дворе на улице Торговая, 17. При этом, спилы ничем не смазали, а это создает серьезную угрозу для растения.

Верхушку тополя спилили, остался только ее ствол и сложенные рядом дрова. Об этом рассказал одесский краевед Александр Бабич, пишет местное издание "Думская".

Интересно Картинная галерея в подъезде: одессит потратил 30 000 евро на креативный проект – фото

В Горзелентресте прокомментировали инцидент – заявили, что "кронирование" произошло без их разрешения. Его по собственной инициативе провела частная компания "Ренессанс", которая обслуживает дом.



В Одессе спилили знаменитое дерево-памятник / Фото "Культурометр"

Экоактивист Владислав Балинский объяснил, что повреждения более трети скелетных ветвей дерева квалифицируется как повреждения до степени прекращения роста и предусматривает наказание.

Произошла не санитарная подрезка, а именно уничтожение дерева. Поэтому легендарное одесское дерево погибнет в муках года через 3,

– подчеркнул он.

Заметим, что по факту инцидента подали заявление в полицию – правоохранители уже составили соответствующий акт.

Что известно о "пушкинском тополе"