В Одессе внедорожник насмерть сбил мужчину на зебре
Трагическая авария произошла в районе Бугаевки в Одессе на улице Мельницкой вечером 29 октября. Mitsubishi Outlander сбил пешехода, который переходил дорогу в установленном для этого месте.
Об ужасной аварии, которая закончилась гибелью человека, сообщает 048.ua. По данным местных СМИ, пострадавший получил травмы, которые оказались не совместимыми с жизнью.
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Пешеходный переход, на котором произошло ДТП, не оборудован средствами регулирования движения.
Что известно о смертельной аварии в Одессе
По предварительным данным, скорость водителя Mitsubishi Outlander была слишком большой для того, чтобы мужчина мог выжить. Скорее всего, следователи придут к выводу о том, что причиной аварии стало нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.
Водитель внедорожника не пропустил пешехода / Фото прессслужбы патрульной полиции Одесской области
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители должны открыть уголовное дело.
Задержали ли водителя кроссовера, неизвестно.