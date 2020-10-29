Трагическая авария произошла в районе Бугаевки в Одессе на улице Мельницкой вечером 29 октября. Mitsubishi Outlander сбил пешехода, который переходил дорогу в установленном для этого месте.

Об ужасной аварии, которая закончилась гибелью человека, сообщает 048.ua. По данным местных СМИ, пострадавший получил травмы, которые оказались не совместимыми с жизнью.

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Пешеходный переход, на котором произошло ДТП, не оборудован средствами регулирования движения.

Что известно о смертельной аварии в Одессе

По предварительным данным, скорость водителя Mitsubishi Outlander была слишком большой для того, чтобы мужчина мог выжить. Скорее всего, следователи придут к выводу о том, что причиной аварии стало нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения.



Водитель внедорожника не пропустил пешехода / Фото прессслужбы патрульной полиции Одесской области

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители должны открыть уголовное дело.

Задержали ли водителя кроссовера, неизвестно.