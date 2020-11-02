В Одессе преступник сбежал прямо из машины правоохранителей: объявлен розыск
В Одессе 1 ноября правоохранители перевозили преступника на служебном автомобиле, но он каким-то чудом умудрился сбежать. Злоумышленника снова ищут.
Беглец был осужден за кражу с проникновением в помещение, но, похоже, отбывать свое наказание он будет не сразу. Полиция Одесской области объявила план перехвата преступника.
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Искать беглеца копам будет не очень просто.
Полиция дает приметы беглеца: мужчина неприметный, в толпе его найти будет трудно – на вид ему 37-38 лет. Среднего роста. Худощавый, с темными и редкими волосами.
А зовут его – Кочетков Олег Николаевич.
Разыскиваемый Кочетков Олег Николаевич / Фото Нацполиции
Был одет: темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами,
– говорится в сообщении полиции.
Для его задержания на территории Одесской области в действие введен оперативный план "Сирена".
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