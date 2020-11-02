В Одессе 1 ноября правоохранители перевозили преступника на служебном автомобиле, но он каким-то чудом умудрился сбежать. Злоумышленника снова ищут.

Беглец был осужден за кражу с проникновением в помещение, но, похоже, отбывать свое наказание он будет не сразу. Полиция Одесской области объявила план перехвата преступника.

Читайте также Чуть не наехал на ребенка, а потом ударил маму: в Киеве водитель напал на женщину – видео 18+

Искать беглеца копам будет не очень просто.

Полиция дает приметы беглеца: мужчина неприметный, в толпе его найти будет трудно – на вид ему 37-38 лет. Среднего роста. Худощавый, с темными и редкими волосами.

А зовут его – Кочетков Олег Николаевич.

Разыскиваемый Кочетков Олег Николаевич / Фото Нацполиции

Был одет: темно-синюю майку с бело-красной полосой на груди, черную куртку, темные брюки, при себе имел сумку с вещами,

– говорится в сообщении полиции.

Для его задержания на территории Одесской области в действие введен оперативный план "Сирена".