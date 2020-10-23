В Малиновском суде Одессы 23 октября должны были избирать меру пресечения участникам бунта в колонии №51. Но мужчины сорвали заседание, перерезав себе вены.

Кровавая массовая акция протеста началась после того, как судья в очередной раз продлил трем подсудимым срок содержания в СИЗО, сообщает 048.ua. Эти мужчины уже давно должны быть на свободе, поскольку сроки их предыдущего наказания уже кончились.

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Родственники подсудимых утверждают, что в колонии их содержали в ужасных условиях: били и кормили давно испорченной едой. Именно поэтому в 2019 году мужчины начали акт неповиновения.

Что известно о бунте в исправительной колонии №51

По данным следствия, в мае 2019 года семеро заключенных подожгли служебный автомобиль учреждения. Они также оказали сопротивление правоохранителям. В результате бунта работники колонии получили телесные повреждения.

Дело затягивается

Трое из семи обвиняемых в уголовном производстве уже должны были бы выйти на свободу, но в феврале этого года им сообщили о новых подозрениях. С тех пор судьи постоянно их арестовывали. В течение пяти судебных заседаний на рассмотрение дела не приходят свидетели. Поэтому служители Фемиды откладывают заседания и без учета ходатайств адвокатов продлевают подозреваемым сроки пребывания в СИЗО.



"Заточки" подсудимым принесли вместе с медицинскими масками / Фото 048.ua

Что произошло во время заседания

23 октября, когда судья в очередной раз отказался отпускать заключенных под домашний арест, подсудимые достали "заточки" и перерезали себе вены.

По предварительным данным, холодное оружие им передали вместе с медицинскими масками.

Всех травмированных отвезли в медицинские учреждения работники "скорой".