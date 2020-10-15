Очередного участника международной террористической организации "Исламское государство" задержали бойцы СБУ "Альфа" еще до того, как он развернул свою деятельность в Украине. Мужчина находился в розыске Интерпола.

Подробности спецоперации по задержанию опасного преступника рассказали в СБУ. Злоумышленник прибыл в Украину из одной из стран Центральной Азии.

Смотрите также Киевлян предупреждают о макетах бомб и проверках документов

По данным правоохранителей, боевик ИГИЛ хотел организовать транзитную перевозку террористов из разных стран в ряды группировки. Судя по всему, Одесса должна была бы стать для боевиков транзитным хабом.

Как задержали боевика

Сотрудники спецслужбы узнали о том, что в нашу страну нелегально прибыл иностранец, который находится в международном розыске. В карточке Интерпола мужчину отметили как причастного к терроризму.



Боевика ИГИЛ задержали в Одессе / фото пресс-службы СБУ

Поскольку было известно, что ранее он проходил подготовку в лагерях боевиков, для задержания привлекли подразделение СБУ "Альфа".

Украину уже покинул

Сейчас задержанный уже находится в стране, гражданство которой у него есть. В офисе генпрокурора подписали решение об экстрадиции, поэтому работники спецслужбы выдали террориста правоохранителям другого государства.



Мужчина находился в международном розыске / фото пресс-службы СБУ