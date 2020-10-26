Кавказская молодежь устроила дебош в одесском ресторане: они уже в СИЗО
В Одессе задержали трех иностранцев, которые уже не первый раз дебоширят в одном из ресторанов на улице Екатерининской. Это произошло 25 октября.
Сначала они пытались ворваться в заведение, в котором таким гостям не рады, а потом подрались с частными охранниками. Молодых людей задержали одесские копы, сообщает сайте Нацполиции.
Читайте также Чистили африканского сома в лесу: в Киеве патрульные обнаружили нетипичных "рыбаков"
Сотрудница ресторана рассказала, что эти люди уже не впервые приходят в их заведение. Она назвала их "компанией пьяных или обкуренных" и подчеркнула, что дебоширов занесли в черный список ресторана.
Когда молодым людям отказали в обслуживании, они начали вести себя агрессивно. Дошло до того, что работники ресторана вызвали частную охрану, но мужчины налетели и на них.
Охранники даже вынуждены были сделать один предупредительный выстрел из стартового пистолета.
Смотрите видео об этом инциденте:
После этого хулиганы скрылись на BMW, однако к делу присоединились полицейские, которые их разыскали и поместили в СИЗО.
В результате инцидента чудом никто не пострадал. Как выяснилось, все трое – жители Закавказья. Им "светит" лишение свободы до пяти лет за совершение хулиганских действий.