В Одессе задержали трех иностранцев, которые уже не первый раз дебоширят в одном из ресторанов на улице Екатерининской. Это произошло 25 октября.

Сначала они пытались ворваться в заведение, в котором таким гостям не рады, а потом подрались с частными охранниками. Молодых людей задержали одесские копы, сообщает сайте Нацполиции.

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Сотрудница ресторана рассказала, что эти люди уже не впервые приходят в их заведение. Она назвала их "компанией пьяных или обкуренных" и подчеркнула, что дебоширов занесли в черный список ресторана.

Когда молодым людям отказали в обслуживании, они начали вести себя агрессивно. Дошло до того, что работники ресторана вызвали частную охрану, но мужчины налетели и на них.

Охранники даже вынуждены были сделать один предупредительный выстрел из стартового пистолета.

Смотрите видео об этом инциденте:

После этого хулиганы скрылись на BMW, однако к делу присоединились полицейские, которые их разыскали и поместили в СИЗО.

В результате инцидента чудом никто не пострадал. Как выяснилось, все трое – жители Закавказья. Им "светит" лишение свободы до пяти лет за совершение хулиганских действий.