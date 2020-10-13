В Одессе зафиксировали огромное количество медуз в Черном море. Сотни этих морских животных заполонили всю поверхность воды.

Пользователи социальных сетей опубликовали видео, на которых видно сотни медуз, которые плавают на поверхности Черного моря. Об этом сообщает 24 канал.

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Возле одесского морского вокзала плавают опасные медузы-корнероты. Осенью на поверхности моря их бывает много, поэтому людей призывают сейчас не купаться в воде.

Смотрите видео нашествия медуз в Одессе

Обратите внимание! Медузы в Черном море не очень опасны. Их ожоги могут привести к покраснению, боли и раздражению кожи. Опасаться нужно медузы-корнерот, которая сейчас и заполонила побережье моря в Одессе. Ее ожоги могут вызвать серьезное отравление организма. От таких медуз чаще всего страдают дети.

Сотни медуз плавают на поверхности Черного моря: видео

На побережье Черного моря зафиксировали нашествие медуз / Фото "Думская"

Что происходит с Черным морем в Одессе

Ранее исследователи зафиксировали в Одесском заливе так называемый красный прилив. Из-за бурного развития водорослей в воде увеличивается концентрация ряда токсинов. Купаться в море и употреблять морепродукты из Черного моря крайне опасно. В случае отравления "красным приливом" может случиться паралитическое отравление.