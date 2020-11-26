В Одессе женщине выдали ID-карту – она 7 лет находилась фактически в рабстве в России. Мошенники забрали у нее документы и заставляли попрошайничать на вокзалах.

Эта история начинается в 2013 году. Неизвестные злоумышленники предложили женщине подработку на сборе клубники. Она согласилась, но ее обманным путем вывезли в Москву. Об этом сообщает УНИАН.

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Потом у нее отобрали паспорт и заставляли попрошайничать на вокзалах. Это происходило в течение семи лет, пока женщину не заметили волонтеры, которые помогли ей обратиться в посольство Украины в РФ, где оформили документы, чтобы вернуться на родину.

Сотрудники миграционной службы провели ряд проверок, что ускорило оформление паспорта гражданина Украины.

24 ноября 2020 года в подразделении миграционной службы Суворовского района Одессы потерпевшая получила свою ID-карту.