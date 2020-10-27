Одессит нашел живых мышат в пачке овсянки: видео
В Одессе мужчина по дороге на рыбалку приобрел овсянку быстрого приготовления. Открыв пакет с кашей одессит нашел там двух живых мышат.
Пока неизвестно, как именно животные оказались в пачке с едой. Мужчина сразу прислал видео с находкой в различные телеграм-каналы Одессы, пишет портал Vgorode.ua.
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Одессит приобрел быстрый перекус в одной из местных лавок. Мужчина хотел съесть овсянку быстрого приготовления во время рыбалки.
Когда он открыл пакетик с едой, то обнаружил там двух новорожденных мышат. Название магазина, в котором приобрел товар, мужчина не озвучил. Однако пользователи заметили торговую марку каши, в которой были найдены животные.
Живые мыши в пачке овсянки: видео
Одессит ищет хозяев для животных
Мужчина в шутку отметил, что уже нашел хозяев для одного из малышей. Сейчас он пытается пристроить другого мышонка, которому уже дал прозвище – Жора.
"Не всех мышей разобрали. Есть еще Жора. Он ищет заботливые руки", – отметил одессит.
Пока неизвестно, как именно живые животные попали в запечатанную пачку каши.
В пачке овсянки одессит нашел живых животных: видео