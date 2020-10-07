В Одесский порт прибыл мощный эсминец Королевских ВМС Британии: фото
В Одесский порт зашел эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании. Ракетоносный HMS Dragon D35 прибыл в Украину в рамках дружественного визита.
Как пишет "Думская", ракетоносный "Дракон " впервые зашел на территорию Украины.
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Корабль пришвартовался у одного из причалов морского вокзала 7 октября в 11:00. В открытом море эсминец встречал катер украинских воздушно-морских сил "Старобельск".
В рамках визита между делегациями ВМС Украины и Британии состоится протокольная встреча. Также запланированы совместные корабельные тренировки на борту эсминца Dragon и проведение совместной тренировки в Черном море.
Корабль королевских военно-морских сил Великобритании пробудет в Одессе до 12 октября 2020 года.
Эсминец "Дракон"/ Фото "Думская"
Что известно об эсминце Dragon
Эсминец Dragon D35 вошел в состав флота Великобритании в начале 2012 года. Характеристики корабля:
- водоизмещение – 8 500 тонн;
- длина – 152 метра;
- ширина – 21 метр;
- осадка – более 7 метров.
Судно вооружено 114-миллиметровым орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", ракетной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Экипаж корабля – от 190 до 235 человек на борту.
На каждой стороне корпуса корабля содержится изображение валлийского дракона Y Ddraig Goch –национального символа Уэльса. Отметим, что это единственный корабль Королевского флота, который так украшен.
В порт Одессы зашел корабль королевских ВМС Британии / Фото "Думская"