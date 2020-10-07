В Одесский порт зашел эсминец противовоздушной обороны королевских ВМС Великобритании. Ракетоносный HMS Dragon D35 прибыл в Украину в рамках дружественного визита.

Как пишет "Думская", ракетоносный "Дракон " впервые зашел на территорию Украины.

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Корабль пришвартовался у одного из причалов морского вокзала 7 октября в 11:00. В открытом море эсминец встречал катер украинских воздушно-морских сил "Старобельск".

В рамках визита между делегациями ВМС Украины и Британии состоится протокольная встреча. Также запланированы совместные корабельные тренировки на борту эсминца Dragon и проведение совместной тренировки в Черном море.

Корабль королевских военно-морских сил Великобритании пробудет в Одессе до 12 октября 2020 года.



Эсминец "Дракон"/ Фото "Думская"

Что известно об эсминце Dragon

Эсминец Dragon D35 вошел в состав флота Великобритании в начале 2012 года. Характеристики корабля:

водоизмещение – 8 500 тонн;

длина – 152 метра;

ширина – 21 метр;

осадка – более 7 метров.

Судно вооружено 114-миллиметровым орудием Mark 8, двумя спаренными пусковыми установками противокорабельных ракет "Гарпун", ракетной артиллерией и зенитными управляемыми ракетами. Экипаж корабля – от 190 до 235 человек на борту.

На каждой стороне корпуса корабля содержится изображение валлийского дракона Y Ddraig Goch –национального символа Уэльса. Отметим, что это единственный корабль Королевского флота, который так украшен.



В порт Одессы зашел корабль королевских ВМС Британии / Фото "Думская"