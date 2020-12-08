В коронавирусной больнице № 5 в Одессе произошло несколько случаев, когда пациентам с COVID-19 пришлось завтракать в одной палате с мертвыми. Медперсонал приносил пищу, но убрать тело времени не было.

Информацию об инциденте оставили на горячей линии Министерства здравоохранения. Ведомство ответило только через 5 дней. Об этом рассказала журналистам одесская волонтер Екатерина Ножевникова.

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Что творится в одесской больнице

По словам волонтера, в больнице было несколько ситуаций, когда больным пришлось провести некоторое время с мертвым. Поэтому пациенты получили психологическую травму.

Одна из наших пациенток тоже находилась с умершей соседкой по палате. Тело не выносили в течение ночи, а утром им принесли завтрак. Вот, ешьте, вот здесь тело лежит, а здесь вам завтрак,

– рассказала Ножевников.

Как отреагировали в Минздраве

Волонтер позвонила на горячую линию Минздрава и оставила жалобу от пациентов, которым пришлось длительное время находиться в одной палате с умершими.

"Мне недавно позвонили и спросили, решился ли мой вопрос. Ну, вы реально думаете, что там 5 дней лежало? Оперативность наше все", – сказала она.

Врачей и пациентов сталкивают лбами

Как отметила волонтер, чтобы вынести тело, нужно 3 – 4 человека. А там врачи не успевают даже к живым подойти. На одну медицинскую бригаду приходится 100 пациентов, при норме – 30. Виновными за инцидент сделали медиков. По мнению Ножевников, государство сталкивает лбами пациентов и врачей, хотя сейчас медперсонал нужно "носить на руках".

Обратите внимание! Одесская больница №5 попала в скандал из-за фотографий, которые появились в сети. На них видно, что мертвые люди лежат в палатах рядом с живыми, а также – в коридорах. В итоге, руководитель больницы написал заявление на увольнение, а само медучреждение взяли под охрану.

Что известно о скандале в больнице Одессы: смотрите видео 24 канала