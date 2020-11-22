Нарушители убегали, а правоохранители стреляли: как на Одесщине провалилась попытка контрабанды
Пограничники Подольского отряда Одесской области задержали 4 украинцев с сигаретами иностранного производства. Нарушители пытались скрыться. Чтобы их остановить, правоохранители сделали 2 предупредительных выстрела.
Вечером 21 ноября с помощью тепловизора возле села Цехановка Окнянского района Одесской области охранники границы заметили движение 4 человек с грузом. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Пограничники попросили мужчин остановиться, однако те попытались скрыться. После этого правоохранители осуществили 2 предупредительных выстрела в воздух.
Во время дальнейшей проверки удалось установить, что нарушители являются гражданами Украины. В картонных коробках они переносили сигареты иностранного производства без марок акцизного сбора. Общее количество изъятых табачных изделий – 7 500 пачек.
Материалы об административном правонарушении в отношении задержанных пограничники передали в суд, а груз – представителям Одесской таможни.
Одесские пограничники задержали 4 мужчин при попытке незаконно пронести сигареты / Фото ГПСУ
В целом у нарушителей изъяли 7 500 пачек сигарет / Фото ГПСУ
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