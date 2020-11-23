Полицейские задержали 51-летнего жителя Одесской области, который, возможно, застрелил своего друга. Инцидент произошел 22 ноября вблизи села Озерное.

О несчастном случае, который произошел во время охоты, сообщили в полиции Одесской области. Мужчину, который якобы сделал роковой выстрел, задержали.

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Ему инкриминируют совершение убийства по неосторожности.

Что известно об убийстве мужчины во время охоты под Одессой

По данным следствия, 51-летний мужчина случайно спутал своего товарища со зверем. Он сделал выстрел в сторону камыша, где сидел его знакомый.

Ранения пострадавшего оказались не совместимыми с жизнью. Его смерть была мгновенной.

На месте происшествия работали следователи. Они внесли информацию об инциденте в Единый реестр досудебных решений.

Тело погибшего отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Самого же задержанного отправили под стражу. Если его вину признает суд, мужчине могут ограничить свободу на срок от 3 до 5 лет. Кроме того, служители Фемиды могут приговорить его к заключению на те же от 3 до 5 лет.