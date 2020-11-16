В Одесской области недалеко от поселка Черноморское произошла авария – тягач, который перевозил военную технику, не пропустил автобус. Водитель Mercedes Sprinter был вынужден резко повернуть – машина перевернулась. Пострадала женщина.

Ее отвезли в больницу с переломом таза. Об инциденте сообщает Нацполиция.

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Что известно о ДТП

Тягач ехал по дороге в воинскую часть. Пересекая трассу, он не предоставил преимущество в движении Mercedes Sprinter, который двигался по главной дороге. Водитель микроавтобуса вывернул руль и перевернулся.

В автомобиле ехала семья из пяти человек, пострадала 44-летняя жена водителя.



Последствия ДТП с участием военного тягача в Одесской области / Фото Нацполиции



Последствия ДТП с участием военного тягача в Одесской области / Фото Нацполиции

Правоохранители открыли уголовное производство.

Виновнику ДТП грозит одно из этих наказаний: