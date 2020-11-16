В Одесской области автобус и танк попали в ДТП: военную технику везли тягачом
В Одесской области недалеко от поселка Черноморское произошла авария – тягач, который перевозил военную технику, не пропустил автобус. Водитель Mercedes Sprinter был вынужден резко повернуть – машина перевернулась. Пострадала женщина.
Ее отвезли в больницу с переломом таза. Об инциденте сообщает Нацполиция.
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Что известно о ДТП
Тягач ехал по дороге в воинскую часть. Пересекая трассу, он не предоставил преимущество в движении Mercedes Sprinter, который двигался по главной дороге. Водитель микроавтобуса вывернул руль и перевернулся.
В автомобиле ехала семья из пяти человек, пострадала 44-летняя жена водителя.
Последствия ДТП с участием военного тягача в Одесской области / Фото Нацполиции
Последствия ДТП с участием военного тягача в Одесской области / Фото Нацполиции
Правоохранители открыли уголовное производство.
Виновнику ДТП грозит одно из этих наказаний:
- штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;
- исправительные работы на срок до 2 лет;
- арест на срок до 6 месяцев;
- ограничение свободы на срок до 3 лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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