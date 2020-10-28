В Одесской области в селе Новокрасном 28 октября во время пожара погибли два ребенка. Их нашли спасатели. Одному малышу было два года, а другому – всего восемь месяцев.

Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Сгорела одна комната в доме. Об ужасной трагедии сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Вызов на 101 поступил утром в 9:57. За час огонь был потушен, но пожарные, к сожалению, не успели спасти детей. Их нашли уже бездыханными.



Спасатели возле этого дома / Фото ГСЧС



На вызов прибыли четыре пожарных и одна машина / Фото ГСЧС

Обстоятельства пожара выясняются.