В Одесской области в пожаре погибли два ребенка – одному было всего восемь месяцев
В Одесской области в селе Новокрасном 28 октября во время пожара погибли два ребенка. Их нашли спасатели. Одному малышу было два года, а другому – всего восемь месяцев.
Пока неизвестно, что стало причиной пожара. Сгорела одна комната в доме. Об ужасной трагедии сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Вызов на 101 поступил утром в 9:57. За час огонь был потушен, но пожарные, к сожалению, не успели спасти детей. Их нашли уже бездыханными.
Спасатели возле этого дома / Фото ГСЧС
На вызов прибыли четыре пожарных и одна машина / Фото ГСЧС
Обстоятельства пожара выясняются.