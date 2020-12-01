Сотрудники СБУ разоблачили и заблокировали попытку злоумышленников прибрать к рукам земли сельскохозяйственного назначения одной из ОТО. Стоимость участков, которые чуть не присвоили предприниматели, более 80 миллионов гривен.

О разоблачении противоправного механизма, который якобы организовали местные бизнесмены, сообщили в пресс-службе СБУ. По данным следователей, фигуранты дела присвоили часть земли при передаче участков в коммунальную собственность.

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Затем эти земли вывели из коммунальной собственности и получили представители одной из фирм.

Как захватывали землю в Одесской области

В СБУ утверждают, что оперативники службы собрали доказательства незаконного вывода 52 участков земли из коммунальной собственности. Общая площадь участков, которыми пытались завладеть злоумышленники – 1300 гектаров.

Во время обысков в домах фигурантов правоохранители нашли документы, свидетельствующие о фальсификации документов, по которым предприниматели хотели получить участки в собственность.

Сейчас на землю наложен арест. Вскоре ее могут вернуть общине. Если соответствующее решение примет суд.

Один подозреваемый

Следователи сообщили о подозрении в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением, а также в подделке документов руководителю компании. Должностных лиц государственных органов, которые причастны к преступлению, будут пытаться также привлечь к ответственности.