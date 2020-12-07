В Одесской области в Затоке 7 декабря спасатели ГСЧС потушили пожар на территории базы отдыха "Черноморские зори". Предполагаемая причина возгорания – поджог.

Выгорело около 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

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База расположена на улице Приморской, 39. Загорелось одновременно 4 одноэтажных деревянных дома. Это произошло утром. Пожарные прибыли на место около 6:00. Огонь ликвидировали в 7:00.

К счастью, никто не пострадал – в такое время отдыхающих не бывает.

Сейчас все обстоятельства пожара устанавливаются, но вероятно, что это кто-то сделал умышленно.

Ущерб – устанавливается. На место прибыли также полицейские, которые будут выяснять факты поджога.

Пожарные во время борьбы с огнем / Фото ГСЧС