Трое неизвестных 17 октября в поселке Великодолинское Одесской области избили журналиста Романа Варшанидзе. У пострадавшего ушибы мягких тканей и сотрясение мозга.

Детали нападения на журналиста

Инцидент произошел в поселке Великодолинское Овидиопольского района. Неизвестные напали на Варшанидзе, когда тот снимал репортаж. Мужчину госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

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Журналист работает главным редактором местного издания "Альтернатива.орг".

По словам Варшанидзе, на него напали, когда он приехал на встречу с кандидатом на должность главы Великодолинского горсовета Юрием Никитинским. В своем избиении редактор обвиняет представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Заметим, это уже не первое нападение на Варшанидзе. В августе 2017 года неизвестные избили журналиста битами.

Что грозит виновным

Правоохранители открыли уголовное производство за угрозу или насилие в отношении журналиста. Виновным грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас полицейские устанавливают личности нападавших.