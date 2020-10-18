В Одесской области напали на главного редактора местного издания Романа Варшанидзе
Трое неизвестных 17 октября в поселке Великодолинское Одесской области избили журналиста Романа Варшанидзе. У пострадавшего ушибы мягких тканей и сотрясение мозга.
Детали нападения на журналиста
Инцидент произошел в поселке Великодолинское Овидиопольского района. Неизвестные напали на Варшанидзе, когда тот снимал репортаж. Мужчину госпитализировали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
Ранее Полиция напала на журналиста Кутепова на митинге возле Кабмина: начали расследование
Журналист работает главным редактором местного издания "Альтернатива.орг".
По словам Варшанидзе, на него напали, когда он приехал на встречу с кандидатом на должность главы Великодолинского горсовета Юрием Никитинским. В своем избиении редактор обвиняет представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Заметим, это уже не первое нападение на Варшанидзе. В августе 2017 года неизвестные избили журналиста битами.
Что грозит виновным
Правоохранители открыли уголовное производство за угрозу или насилие в отношении журналиста. Виновным грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас полицейские устанавливают личности нападавших.