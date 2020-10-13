В лесополосе возле города Беляевка Одесской области правоохранители изъяли и уничтожили большой арсенал боеприпасов. Судя по всему, оружие пролежало в тайнике по меньшей мере несколько лет.

Об изъятии опасных предметов сообщили в полиции Одесской области. Фамилии людей, оставивших боеприпасы под открытым небом, правоохранителям неизвестны.

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Из-за того, что немалое количество предметов находилось в опасном состоянии, их пришлось уничтожать на месте. Обычно, если предметы можно перевозить, их взрывают на специализированных полигонах.

Большинство найденных боеприпасов уничтожили / фото пресс-службы полиции Одесской области

Что изъяли правоохранители

В лесополосе возле города с большим населением полицейские нашли:

шесть гранат и пять запалов к ним;

два электродетонатора;

два обреза ружей;

два противотанковых гранатомета;

тысячу патронов.

Ту часть арсенала, которую можно было безопасно перевозить, отправили на экспертизу.



Обрезы пролежали в тайнике несколько лет / фото пресс-службы полиции Одесской области

От 3 до 10 лет

Досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по факту незаконного обращения с оружием, продолжается. Полицейские пытаются установить, кому принадлежит арсенал. Если виновные найдутся, им светит большой срок заключения.



Часть оружия полицейские отправили на экспертизу / фото пресс-службы полиции Одесской области