В Овидиополе Одесской области в ночь на 21 октября в помещение редакции "Альтернатива.орг " бросили зажигательную смесь. Это уже второе нападение на журналистов за неделю. 17 числа главного редактора этого же издания Романа Варшанидзе избили неизвестные.

Об очередном нападении на журналистов заявили в НСЖУ. В результате инцидента на этот раз никто не пострадал, однако помещение редакции серьезно выгорело.

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Как утверждают сами представители "Альтернативы", в ночь на 21 октября двое неизвестных мужчин разбили окно одного из кабинетов и забросили туда бутылку с зажигательной смесью ("коктейлем Молотова").



Компьютерную технику огонь не тронул / Фото пресс-службы НСЖУ

Пожарные не понадобились

Люди из соседних офисов увидели момент возникновения пожара и сумели быстро потушить. Когда спасатели приехали на место, работы у них уже не было.

Полицейские же возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества. Если нападающих найдут, им грозит штраф, общественные работы или даже лишение свободы.



Помещение редакции пострадало в результате пожара / Фото пресс-служба НСЖУ

Журналистам не привыкать

В своем видеообращении главный редактор "Альтернативы" Романа Варшанидзе рассказал о том, что редакция будет работать и дальше.

Смотрите видеообращение Романа Варшанидзе онлайн:

Журналисты издания не первый раз сталкиваются с нападениями и угрозами. В августе 2017 года главный редактор "Альтернативы" попал в реанимацию из-за нападения неизвестных людей с битами. 17 октября 2020 года Романа Варшанидзе избили неизвестные.