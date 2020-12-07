В Одесской области произошло смертельное ДТП: погиб водитель Opel и лошадь
В селе Новая Шибка в Одесской области 6 декабря конь выбежал на дорогу и спровоцировал ДТП. Животное было домашнее – лошадь была запряженной в телегу.
Конь резко выбежал на дорогу и 69-летний водитель Opel не смог избежать столкновения с ним. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.
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По данным полиции, ДТП произошло вечером в воскресенье, 6 декабря, на закругленном участке дороги. Было темно. Вероятно, что водитель просто не увидел животное.
Кто ответит за смерть человека?
Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия – открыто уголовное производство по статье 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Поскольку в результате ДТП погиб человек, то за такое преступление предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
Вероятно, что к ответственности будут привлекать владельца лошади, который не усмотрел за ней.
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