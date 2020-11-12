В Одесской области на трассе Одесса – Рени между селами Баштановка и Спасское вечером 11 ноября произошла трагедия. Peugeot и Chevrolet Aveo столкнулись лоб в лоб. Оба водителя погибли.

В этой аварии 2 человека погибли, выжила лишь пассажирка Chevrolet. Ее отвезли в больницу с травмами головы и переломом ноги. О ДТП сообщает Нацполиция Одесской области.

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Правоохранители пишут, что за рулем этой же машины была 49-летняя женщина. Однако не она вызвала ДТП.

Авария произошла из-за того, что водитель Peugeot не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Мужчине было 40 лет.

Другие детали этого жуткого ДТП еще устанавливают.

Последствия ДТП в Одесской области / Фото Нацполиции

На днях в Киевской области произошло аналогичное ДТП – на Одесской трассе машины столкнулись лоб в лоб – два человека погибли на месте.

Очень жесткая авария произошла 10 ноября на трассе Киев – Одесса вблизи села Алтестово Беляевского района Одесской области. "ВАЗ-2110" на огромной скорости влетел в Hyundai Galloper, в результате чего погибли 2 мужчин.

В Киевском районе Одессы вечером 10 ноября произошла ужасная авария с пострадавшими. Серебристая легковушка выехала с проезжей части и сбила людей, которые стояли на остановке.