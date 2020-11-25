Взрывчатка под ногами: в Одесской области юноша подорвался, когда пас скот
В Одесской области во время выпаса скота тяжело травмировался 17-летний парень из Сараты. Под его ногами взорвался неизвестный предмет.
Юноша получил осколочные ранения
Жуткий инцидент произошел 24 ноября вечером. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.
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По предварительной информации, парень пас скот на окраине поселка. Когда он шел по полю, то наступил на неизвестный предмет, который и взорвался.
Пострадавшего доставили в районную больницу. Из-за взрыва юноша получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки. Пострадавший находится в реанимационном отделении.
Пока неизвестно, что именно взорвалось
Пока неизвестно, что могло взорваться у пострадавшего под ногами. Определением типа взрывчатки занимаются работники взрывотехнической управления Нацполиции в Одесской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, а уже после этого будет решен вопрос, как квалифицировать этот инцидент.
Смотрите на карте, где находится Сарата:
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