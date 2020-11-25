В Одесской области во время выпаса скота тяжело травмировался 17-летний парень из Сараты. Под его ногами взорвался неизвестный предмет.

Юноша получил осколочные ранения

Жуткий инцидент произошел 24 ноября вечером. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

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По предварительной информации, парень пас скот на окраине поселка. Когда он шел по полю, то наступил на неизвестный предмет, который и взорвался.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Из-за взрыва юноша получил осколочные ранения с частичной ампутацией руки. Пострадавший находится в реанимационном отделении.

Пока неизвестно, что именно взорвалось

Пока неизвестно, что могло взорваться у пострадавшего под ногами. Определением типа взрывчатки занимаются работники взрывотехнической управления Нацполиции в Одесской области. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, а уже после этого будет решен вопрос, как квалифицировать этот инцидент.

Отметим, что недавно несколько трагических инцидентов с взрывчаткой произошли на оккупированном Донбассе. В Шахтерске мужчина поджег гранатометный выстрел при трех детях. 2-летний малыш получил тяжелую травму глаза. А в Горловке трое мужчин подорвались на неизвестном предмете вблизи шахты.

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