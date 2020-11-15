В Одесской области перевернулся автобус из-за тягача с танком: есть пострадавшие – фото, видео
На трассе в Одесской области 15 ноября произошла авария между микроавтобусом и тягачом, который транспортировал военную технику. В результате ДТП пострадала одна пассажирка.
44-летнюю женщину госпитализировали с предварительным диагнозом "перелом таза". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
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Детали дорожно-транспортного происшествия в Одесской области
Военный тягач с техникой двигался по полевой дороге в сторону Черноморского к воинской части. Однако во время пересечения трассы не предоставил преимущество в движении микроавтобусу Mercedes Sprinter.
Зато бус с пассажирами двигался по главной дороге.
Водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения, затем вывернул руль. Но вследствие маневра – перевернулся.
В Одесской области перевернулся микроавтобус с пассажирами / Фото Нацполиции
В автомобиле во время аварии находилась семья из 5 человек. В результате ДТП травмировалась 44-летняя жена водителя. Женщину госпитализировали в больницу.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа.
Военный тягач спровоцировал ДТП в Одесской области: видео
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